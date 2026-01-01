Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Булворд 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
