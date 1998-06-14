Kieran O'Day Да, отец.

Father Quinn Как часто ты так делаешь?

Kieran O'Day Ох.

Father Quinn Больше, чем можешь вспомнить?

Kieran O'Day Боюсь, что да, отец.

Father Quinn О чём ты думаешь, когда трогаешь себя?

[пауза]

Father Quinn Ты думаешь о мужчинах?

Kieran O'Day О мужчинах? Нет, отец, я думаю о девушке.

Father Quinn Сколько ей лет?

Kieran O'Day Ох, около семнадцати.

Father Quinn Это ребёнок. Ты взрослый мужчина. Прекрати. Что ты представляешь, делая с этой девочкой?

Kieran O'Day Просто, просто целую.

Father Quinn Где ты представляешь, что целуешь — этого

[пауза]

Father Quinn ребёнка?

Kieran O'Day [пауза] Где? В, в лицо.

Father Quinn В лицо?

Kieran O'Day То есть, то есть в губы, вроде.

Father Quinn Ты её трогал? Она тебя трогала?

Kieran O'Day Ну, мы, мы целовались.

Father Quinn И ты с ней спишь?

Kieran O'Day О, Боже, нет, отец. Нет.

Father Quinn Но ты хочешь. Ты об этом думал?

Kieran O'Day Я хочу на ней жениться, отец.

Father Quinn Жениться?

Kieran O'Day Их.

Father Quinn Ты ставишь под угрозу бессмертную душу этого ребёнка. Хочешь быть за это ответственным? Ты должен молиться, когда приходят эти мысли. Ты должен быть сильнее своих желаний. Теперь, за твоё покаяние, я хочу, чтобы ты дважды в день в течение двух недель читал три десятка розария и больше не видел эту девушку. Понятно?