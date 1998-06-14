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Постер фильма Все о моем отце
6.9
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6.9

Все о моем отце

, 1998
This is My Father
Канада, Ирландия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Все о моем отце
6.9

О фильме

Давая студентам интересное задание — изучить и написать свою родословную, чикагский профессор Кейрон Джонсон вдруг неожиданно осознал, что сам почти ничего не знает о своих предках, особенно об отце, которого он никогда не видел. Чтобы заглянуть в прошлое, он отправляется на свою далекую родину — в Ирландию, где ему предстоит узнать историю страстной и трагической любви своих родителей.

В ролях

Джеймс Каан
Джеймс Каан
Kieran Johnson
Джейкоб Тирни
Jack
Колм Мини
Колм Мини
Seamus
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Фиона Глэскотт
Nuala
Полин Хаттон
Maria
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Kieran O'Day
Мойра Диди
Mrs. Kearney
Сьюзэн Алмгрен
Betty
Франсуаза Гратон
Old Fiona
Джоэл Гордон
Brian Winters
Режиссер Пол Куинн
Сценарист Пол Куинн
Композитор Донал Ланни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Ирландия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 14 июня 1998
Дата выхода
7 мая 1999 США
MPAA R
Сборы в мире $1 083 975
Производство Father Productions (II), Filmline International, Hummingbird Communications Ltd.
Другие названия
This Is My Father, A Maldição, Apám története, Este É Meu Pai, Isän jäljillä, Kærlighedens ø, L'histoire de mon père, Oto mój ojciec, Quem É o Meu Pai?, Un viaje desde el corazón, Η αποκάλυψη, Все о моем отце, Това е моят баща, フィオナが恋していた頃, 父亲的肖像, 这是我父亲, En busca de una familia

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Цитаты

Kieran O'Day Да, отец.
Father Quinn Как часто ты так делаешь?
Kieran O'Day Ох.
Father Quinn Больше, чем можешь вспомнить?
Kieran O'Day Боюсь, что да, отец.
Father Quinn О чём ты думаешь, когда трогаешь себя?
[пауза]
Father Quinn Ты думаешь о мужчинах?
Kieran O'Day О мужчинах? Нет, отец, я думаю о девушке.
Father Quinn Сколько ей лет?
Kieran O'Day Ох, около семнадцати.
Father Quinn Это ребёнок. Ты взрослый мужчина. Прекрати. Что ты представляешь, делая с этой девочкой?
Kieran O'Day Просто, просто целую.
Father Quinn Где ты представляешь, что целуешь — этого
[пауза]
Father Quinn ребёнка?
Kieran O'Day [пауза] Где? В, в лицо.
Father Quinn В лицо?
Kieran O'Day То есть, то есть в губы, вроде.
Father Quinn Ты её трогал? Она тебя трогала?
Kieran O'Day Ну, мы, мы целовались.
Father Quinn И ты с ней спишь?
Kieran O'Day О, Боже, нет, отец. Нет.
Father Quinn Но ты хочешь. Ты об этом думал?
Kieran O'Day Я хочу на ней жениться, отец.
Father Quinn Жениться?
Kieran O'Day Их.
Father Quinn Ты ставишь под угрозу бессмертную душу этого ребёнка. Хочешь быть за это ответственным? Ты должен молиться, когда приходят эти мысли. Ты должен быть сильнее своих желаний. Теперь, за твоё покаяние, я хочу, чтобы ты дважды в день в течение двух недель читал три десятка розария и больше не видел эту девушку. Понятно?
Kieran O'Day Да, отец.

Отзывы о фильме

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