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Опус мистера Холланда Опус мистера Холланда
Киноафиша Фильмы Опус мистера Холланда Опус мистера Холланда, 1995: актеры и роли
Mr. Holland's Opus Опус мистера Холланда 1995 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Опус мистера Холланда, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Херек Stephen Herek
В ролях
Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Гленн Хедли Гленн Хедли Glenne Headly Джей Томас Jay Thomas Терренс Ховард Терренс Ховард Terrence Howard
Одна
Одна
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Бэтмен
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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