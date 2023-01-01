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Astronaut

Космонавт, 2019

2019 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Ангус уже давно не молод, однако не перестает мечтать о том, что когда-нибудь полетит в космос. Близкие, кроме внука Барни, не разделяют увлечения героя, однако и не препятствуют, думая, что еженощные эксперименты с телескопом — не более, чем невинное хобби. Однако мысли Ангуса оказались куда более амбициозными, и он решает принять участие в национальном конкурсе, главный приз в котором — полет в космос на туристическом корабле. Для этого герой затевает настоящую аферу и «уменьшает» свой возраст до 65 лет. Ведь для того, чтобы сбылась мечта всей жизни, все средства хороши.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Шела МакЛеод
В ролях
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Лайрик Бент
Криста Бриджес
Колм Фиор
Колм Фиор
Ричи Лоуренс
Ричи Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Космонавт 2 постера
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Космонавт
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Кадры из фильма Все кадры
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