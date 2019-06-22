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Постер фильма Космонавт
6.0
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6.0

Космонавт

, 2019
Astronaut
Канада / драма / 18+
Постер фильма Космонавт
6.0

О фильме

Ангус уже давно не молод, однако не перестает мечтать о том, что когда-нибудь полетит в космос. Близкие, кроме внука Барни, не разделяют увлечения героя, однако и не препятствуют, думая, что еженощные эксперименты с телескопом — не более, чем невинное хобби. Однако мысли Ангуса оказались куда более амбициозными, и он решает принять участие в национальном конкурсе, главный приз в котором — полет в космос на туристическом корабле. Для этого герой затевает настоящую аферу и «уменьшает» свой возраст до 65 лет. Ведь для того, чтобы сбылась мечта всей жизни, все средства хороши.

В ролях

Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Angus Stewart
Лайрик Бент
Jim Williams
Криста Бриджес
Molly Williams
Колм Фиор
Колм Фиор
Marcus Brown
Ричи Лоуренс
Ричи Лоуренс
Barney Williams
Арт Хиндл
Joe
Грэм Грин
Грэм Грин
Len
Джуди Маршак
Nurse Judy
Jennifer Phipps
Alice
Joan Gregson
Frannie
Режиссер Шела МакЛеод
Сценарист Шела МакЛеод, Carolyn Saunders, Maureen Dorey
Композитор Virginia Kilbertus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 апреля 2020
Премьера в мире 22 июня 2019
Дата выхода
25 февраля 2021 Аргентина
15 октября 2020 Германия 6
Производство Aqute Media, BUCK Productions, Eggplant Picture & Sound
Другие названия
Astronaut, Un sueño extraordinario, Astronauta, Astronauta: Um Sonho Extraordinário, Astronauta: Um Sonho Realizado, Astronot, Космонавт

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

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