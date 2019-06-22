Космонавт, 2019

Ангус уже давно не молод, однако не перестает мечтать о том, что когда-нибудь полетит в космос. Близкие, кроме внука Барни, не разделяют увлечения героя, однако и не препятствуют, думая, что еженощные эксперименты с телескопом — не более, чем невинное хобби. Однако мысли Ангуса оказались куда более амбициозными, и он решает принять участие в национальном конкурсе, главный приз в котором — полет в космос на туристическом корабле. Для этого герой затевает настоящую аферу и «уменьшает» свой возраст до 65 лет. Ведь для того, чтобы сбылась мечта всей жизни, все средства хороши.