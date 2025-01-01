Меню
Награды и номинации фильма Черный дождь 1989

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучший звук
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
