Ураганный боевик «Погоня» с участием знатного весельчака Чарли Шина («Горячие головы») о невероятном полицейском преследовании на грани безумия. Этот фильм, как и многие другие, можно посмотреть онлайн. Итак, эта история начинается в придорожном магазинчике на одной из множества заправок. Сюда заезжает некий Джек Хэммонд, с виду обычный парень, не лишенный харизмы. Внезапно по радио начинают передавать приметы опасного преступника, направляющегося в сторону мексиканской границы. Находящиеся неподалеку двое полицейских замечают, как Джек начинает нервничать. Нет никаких сомнений – он преступник. Парень быстро ориентируется и берет в заложники случайную девушку в очереди. Красотка приехала сюда на скоростном красном BMW, что Джеку только на руку. Беглец и его заложница прыгают в автомобиль и устремляются в Мексику. Начинается невероятная погоня. Джек узнает, что девушку зовут Натали, и она дочь знаменитого миллиардера Далтона Фосса. Попал так попал! В этой ситуации остается только один выход – гнать, что есть мочи.
|17 июня 1994
|Великобритания
|8 сентября 1994
|Германия
|8 сентября 1994
|Испания
|18
|4 марта 1994
|США
|30 декабря 1994
|Турция
|10 августа 1994
|Франция
|22 июля 1994
|Чехия
|12+