Jack Hammond Вот что волнует всех ваших зрителей? Буду ли я без бензина или нет? Знаешь что, Джер. Передай своим зрителям, что я надеюсь, страх мисс Восс и моя отчаянность — для них настоящее шоу. В конце концов, именно об этом тут и речь, да? История. Прямо сейчас. В эфире. От самого плохого парня. Не хочется ведь, чтобы твои зрители переключали чёртов канал, правда?