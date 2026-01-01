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Постер фильма Погоня
6.2
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6.2

Погоня

, 1994
The Chase
США / мелодрама, триллер / 18+
Постер фильма Погоня
6.2

О фильме

Ураганный боевик «Погоня» с участием знатного весельчака Чарли Шина («Горячие головы») о невероятном полицейском преследовании на грани безумия. Этот фильм, как и многие другие, можно посмотреть онлайн. Итак, эта история начинается в придорожном магазинчике на одной из множества заправок. Сюда заезжает некий Джек Хэммонд, с виду обычный парень, не лишенный харизмы. Внезапно по радио начинают передавать приметы опасного преступника, направляющегося в сторону мексиканской границы. Находящиеся неподалеку двое полицейских замечают, как Джек начинает нервничать. Нет никаких сомнений – он преступник. Парень быстро ориентируется и берет в заложники случайную девушку в очереди. Красотка приехала сюда на скоростном красном BMW, что Джеку только на руку. Беглец и его заложница прыгают в автомобиль и устремляются в Мексику. Начинается невероятная погоня. Джек узнает, что девушку зовут Натали, и она дочь знаменитого миллиардера Далтона Фосса. Попал так попал! В этой ситуации остается только один выход – гнать, что есть мочи.

В ролях

Чарли Шин
Чарли Шин
Джек Хаммонд
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Dalton Voss
Генри Роллинз
Officer Dobbs
Маршалл Белл
Маршалл Белл
Ari Josephson
Кристи Суонсон
Натали Восс
Джош Мостел
Officer Figus
Уэйн Грэйс
Chief Boyle
Рокки Кэрролл
Рокки Кэрролл
Byron Wilder
Майлз Дагэл
Liam Segal
Джо Сагал
Sgt. Hodges
Режиссер Адам Рифкин
Сценарист Адам Рифкин
Композитор Ричард Гиббс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 4 марта 1994
Дата выхода
17 июня 1994 Великобритания
8 сентября 1994 Германия
8 сентября 1994 Испания 18
4 марта 1994 США
30 декабря 1994 Турция
10 августа 1994 Франция
22 июля 1994 Чехия 12+

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Сборы в мире $7 924 955
Производство 20th Century Fox, Capitol Films, Elwes/Wyman Productions
Другие названия
The Chase, À toute allure, Погоня, A hajsza, Ajujaht, Amb la poli al darrere, Con la poli en los talones, Extreme Limits, Fugitivo Acidental, Highway Heat, I katadioxi, Kaahari katkoviivalla, Kaptıkaçtı Sevgili, La cacería, Nagonka, Pościg, Potera, Rotação Máxima, Senzační únos, Senzačný únos, Sesso e fuga con l'ostaggio, The Chase - Die Wahnsinnsjagd, Η καταδίωξη, Преследването, ザ・チェイス, The Chase - Highway Heat

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Jack Hammond Вот что волнует всех ваших зрителей? Буду ли я без бензина или нет? Знаешь что, Джер. Передай своим зрителям, что я надеюсь, страх мисс Восс и моя отчаянность — для них настоящее шоу. В конце концов, именно об этом тут и речь, да? История. Прямо сейчас. В эфире. От самого плохого парня. Не хочется ведь, чтобы твои зрители переключали чёртов канал, правда?

Отзывы о фильме

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Погоня

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