Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грозовой перевал» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Морские котики
Постер фильма Морские котики
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Морские котики

Морские котики

Navy Seals 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Выполняя тайную операцию на Ближнем Востоке, отряд спецназа под началом лейтенанта Куррана обнаруживает, что в руки одного из самых опасных террористов попали боевые ракеты. Перед отрядом поставлена задача уничтожить ракеты, прежде чем террористы успеют пустить их в ход. База террористов находится в подвале полуразрушенной школы в Бейруте.

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 20 июля 1990
Дата выхода
7 марта 1991 Австралия
4 октября 1990 Германия
25 октября 1990 Дания
20 июля 1990 США
8 августа 1991 Франция TP
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $25 069 101
Производство Orion Pictures
Другие названия
Navy Seals, Comando Imbatível, Comandos para Vencer, Donanma Kaplanları, Elit kommandó, Eriüksus, Juru ruoniai, Komando 'FOKI', Les meilleurs, Lực Lượng Hải Cẩu, Mornaričke foke, Mornaricki tuljani, NAS: Omada eidikon katastrofon, NAS: Ομάδα ειδικών καταστροφών, Navy Seals - Die härteste Elitetruppe der Welt, Navy Seals - elitesoldaterne, Navy Seals - erikoisjoukot, Navy Seals - Pagati per morire, Navy Seals: Comando especial, Navy Seals: Comando Tiburón, Navy Seals: Die härteste Elitetruppe der Welt, Navy Seals: Les Meilleurs, Úrvalssveitin, Загін «Морські котики», Морски тюлени, Морские котики, ネイビー・シールズ（1990）
Фильмы похожие на Морские котики
Морские котики против демонов 4.0
Морские котики против демонов (2017)
Джэни Джонс 6.9
Джэни Джонс (2010)
Мужчины за работой 6.4
Мужчины за работой (1990)
Большой калибр 4.9
Большой калибр (1990)
Ближайший родственник 6.8
Ближайший родственник (1989)
Необычайная отвага 6.3
Необычайная отвага (1983)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Морские котики
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
В Турции есть свой «Невский»: вышел в 2008 году — может, НТВ вдохновился этим проектом?
Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода
Продолжения этих сериалов в 2026 году ждут миллионы: 3 сериала с рейтингом выше 8, которые нельзя пропускать
Штирлиц в финале уехал не в Берлин: продолжение «17 мгновений» в нулевые видели единицы – мрачный детектив превратили в фарс
Из русской версии «Великолепного века» вырезали ключевой для судьбы Хюррем момент — и это многое объясняет
«Ни к селу ни к городу»: главный поворот 5-го сезона «Первого отдела» уже расстроил фанатов — Шибанов и Брагин отошли на второй план
Очень много крови и немного аниме: новая версия кино-шедевра Тарантино будет длиннее «Властелина колец»
Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»
«Не успеют ничего сделать»: хорошая и плохая новости для фанатов «Невского» — врач объяснил, мог ли Семенов выжить
«Дюна» дала ему все, но сердце украл другой фильм: Шаламе назвал свой лучший проект — рыдает при каждом просмотре
Даже момент с клятвой испортили: 5 забавных киноляпов «Бригады», которые спустя 20 лет вызывают смех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше