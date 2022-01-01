Свадьба Фигаро, 2016

Вас ждёт живое исполнение одной из самых известных опер Моцарта "Свадьба Фигаро", которая будет показана в кинотеатрах по всему миру прямо со сцены знаменитого Ковент-Гардена. Специально для вас Айвор Болтон, музыкальный директор оркестра Королевского театра в Мадриде, представит динамичную и жизнеутверждающую оперу, которая будет показана в кино при содействии Джонатана Хасуэлла.



Впервые вы сможете по-настоящему насладиться первым плодом творчества Моцарта, созданным в сотрудничестве с либреттистом Лоренцо да Понте, которые также совместно создали оперы "Дон Жуан” и “Так поступают все”. Создавая “Фигаро”, да Понте адаптировал (возможно, по предложению Моцарта) противоречивую пьесу Пьера Бомарше “Женитьба Фигаро", которая в то время была запрещена в Вене из-за её крамольного содержания. Тем не менее, опера Моцарта была хорошо принята венской аудиторией, но состоялось всего только девять спектаклей. Затем она с огромным успехом была возрождена в Праге. Опера “Свадьба Фигаро” быстро попала в международный репертуар и с тех времён редко из него выходила.