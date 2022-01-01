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Большая семья Большая семья
Киноафиша Фильмы Большая семья Большая семья, 1954: актеры и роли
Большая семья 1954 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Большая семья, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иосиф Хейфиц Иосиф Хейфиц Iosif Kheifits
В ролях
Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Павел Кадочников Павел Кадочников Борис Андреев Сергей Лукьянов Клара Лучко Клара Лучко Вера Кузнецова Vera Kuznetsova Сергей Курилов Вадим Медведев Вадим Медведев Ия Арепина Екатерина Савинова Николай Сергеев Елена Добронравова Николай Гриценко Николай Гриценко Анна Лисянская Борис Битюков Борис Битюков Лариса Кронберг Larisa Kronberg Борис Коковкин Владимир Татосов Петр Лобанов Татьяна Пельтцер Татьяна Пельтцер Tatyana Pelttser Борис Кудряшов
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