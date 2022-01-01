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Большая семья
Большая семья, 1954: актеры и роли
Большая семья
1954 / СССР
7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Большая семья, 1954: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Iosif Kheifits
В ролях
Алексей Баталов
Aleksey Batalov
Павел Кадочников
Борис Андреев
Сергей Лукьянов
Клара Лучко
Вера Кузнецова
Vera Kuznetsova
Сергей Курилов
Вадим Медведев
Ия Арепина
Екатерина Савинова
Николай Сергеев
Елена Добронравова
Николай Гриценко
Анна Лисянская
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