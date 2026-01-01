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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Николай Сергеев
Nikolay Sergeev
Киноафиша
Персоны
Николай Сергеев
Николай Сергеев
Nikolay Sergeev
Дата рождения
4 декабря 1894
Возраст
93 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
8 января 1988
Карьера
Актер
Место рождения
Озерки, Российская Империя
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Андрей Рублев
(1966)
7.6
Лебеди Непрядвы
(1980)
7.4
Большая семья
(1954)
Фильмография Николай Сергеев
7.6
Лебеди Непрядвы
Lebedi Nepryadvy
анимация
1980, СССР
6.6
Риск - благородное дело
Risk - blagorodnoe delo
драма, спорт
1978, СССР
6.6
Мальчик с пальчик
Malchik s palchik
анимация
1977, СССР
7
Прошу слова
Proshu slova
драма
1975, СССР
Билеты
7.3
Детство Ратибора
Ratibor’s Childhood
короткометражный, анимация
1973, СССР
5.9
В мире басен
V mire basen
анимация
1973, СССР
7.4
Бег
Beg
исторический, драма, военный
1970, СССР
6.8
Разбудите Мухина!
Wake up Mukhin
комедия, драма, фэнтези
1967, СССР
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