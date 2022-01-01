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Вадим Медведев
Вадим Медведев
О персоне
Фильмография
Вадим Медведев
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Дата рождения
28 апреля 1929
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
2 марта 1988
Карьера
Актер
Биография Вадима Медведева
Родился 28 апреля 1929 года. Ялта, Крым.
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Фильмография Вадима Медведева
Последняя дорога
мелодрама, биография, драма, исторический
1986, СССР
4.0
Ханума
комедия, мюзикл
1978, СССР
8.0
Прошу слова
драма
1975, СССР
7.0
Хмурое утро
драма
1959, СССР
7.0
Евгений Онегин
драма, мюзикл
1958, СССР
7.0
Двенадцатая ночь
комедия
1955, СССР
6.0
Овод
драма
1955, СССР
6.0
Большая семья
драма
1954, СССР
7.0
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