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Вадим Медведев

Вадим Медведев
Вадим Медведев
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Дата рождения
28 апреля 1929
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
2 марта 1988
Карьера
Актер
Биография Вадима Медведева

Родился 28 апреля 1929 года. Ялта, Крым.

Фильмография Вадима Медведева
Последняя дорога
Последняя дорога
мелодрама, биография, драма, исторический 1986, СССР
4.0
Ханума
Ханума
комедия, мюзикл 1978, СССР
8.0
Прошу слова
Прошу слова
драма 1975, СССР
7.0
Хмурое утро
Хмурое утро
драма 1959, СССР
7.0
Евгений Онегин
Евгений Онегин
драма, мюзикл 1958, СССР
7.0
Двенадцатая ночь
Двенадцатая ночь
комедия 1955, СССР
6.0
Овод
Овод
драма 1955, СССР
6.0
Большая семья
Большая семья
драма 1954, СССР
7.0
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