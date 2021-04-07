Оповещения от Киноафиши


Постер фильма Затерянный лагерь

6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Затерянный лагерь

Затерянный лагерь

Camp Nowhere 18+
У Морриса «Мада» Химмела есть большая проблема. Его родители отчаянно хотят отправить парня в летний лагерь. Он ненавидит ездить в летний лагерь и готов на все, чтобы выбраться оттуда. Разговаривая со своими друзьями, Мад понимает, что им всем грозит один и тот же приговор: скучный летний лагерь. Вместе со своими товарищами герой вынашивает план, чтобы обманом заставить родителей отправить их в лагерь по его собственному проекту, который на самом деле стал бы раем для детей без взрослых. Шантажируя бывшего учителя драмы Денниса Ван Велкера, чтобы тот помог, они должны убедить родителей, что лагерь настоящий, но родителям туда нельзя...

  • Это кинодебют Джессики Альбы. Первоначально ее наняли на двухнедельную роль в массовке без реплик. Позже ей пришлось заменить актрису в роли одной из главных героинь фильма, и тогда Альба получила свой первый экранный титр. 
  • Открытка, отправленная Деннисом, которую Т.Р. Полк находит прикрепленной к доске объявлений в Chez Cheese, гласит: «Всем моим друзьям из Chez Cheese, я отлично провожу время в отпуске. Надеюсь, наши клиенты не слишком по мне скучают. С нетерпением жду моего следующего отпуска! Ciao mes amis, Деннис». Почтовый адрес на карточке: Chez Cheese, 1 Plaza Square, Pittsfield, PA. 91221.

Летний лагерь - отдых только с первого взгляда. Сами дети имеют на этот счет особое мнение, поэтому, когда Моррис Химмель узнает, что ему вместе с друзьями предстоит провести лето на таком «отдыхе», он решает действовать.

Сообща компания решается на веселую авантюру: они организуют свой собственный лагерь, райский уголок без родителей с морем развлечений. Им удается убедить доверчивых мам и пап в существовании мифического уголка детского отдыха и даже потратить их деньги на это. Однако впереди друзей ждет маленькая проблема, грозящая обернуться большими неприятностями: грядет родительский день, когда обман может легко раскрыться.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 7 апреля 2021
Премьера в мире 26 августа 1994
Дата выхода
26 августа 1994 Германия
26 августа 1994 США
MPAA PG
Сборы в мире $10 475 705
Производство Hollywood Pictures
Другие названия
Camp Nowhere, Un campamento en ninguna parte, 瘋狂夏令營, Camp e Nowhere, Campo de Férias, Férias em Alto Astral, Ferien total verrückt, Hurja leirikesä, I kataskinosi tou oneirou, Obóz marzeń, Obóz pośrodku niczego, Seholsincs csapat, Sommarlägret, Sommer mit Hindernissen, Sommerlejr, Vacanze a modo nostro, Všechno je dovoleno!, Η κατασκήνωση του ονείρου, Загублений табір, Затерянный лагерь, 僕たちのサマーキャンプ／親の居ぬ間に..., 疯狂夏令营
Режиссер
Джонатан Принц
В ролях
Джонатан Джексон
Кристофер Ллойд
Джон Пуч
Питер Сколари
Все актеры и съемочная группа
6.1
