Летний лагерь - отдых только с первого взгляда. Сами дети имеют на этот счет особое мнение, поэтому, когда Моррис Химмель узнает, что ему вместе с друзьями предстоит провести лето на таком «отдыхе», он решает действовать.

Сообща компания решается на веселую авантюру: они организуют свой собственный лагерь, райский уголок без родителей с морем развлечений. Им удается убедить доверчивых мам и пап в существовании мифического уголка детского отдыха и даже потратить их деньги на это. Однако впереди друзей ждет маленькая проблема, грозящая обернуться большими неприятностями: грядет родительский день, когда обман может легко раскрыться.