У Морриса «Мада» Химмела есть большая проблема. Его родители отчаянно хотят отправить парня в летний лагерь. Он ненавидит ездить в летний лагерь и готов на все, чтобы выбраться оттуда. Разговаривая со своими друзьями, Мад понимает, что им всем грозит один и тот же приговор: скучный летний лагерь. Вместе со своими товарищами герой вынашивает план, чтобы обманом заставить родителей отправить их в лагерь по его собственному проекту, который на самом деле стал бы раем для детей без взрослых. Шантажируя бывшего учителя драмы Денниса Ван Велкера, чтобы тот помог, они должны убедить родителей, что лагерь настоящий, но родителям туда нельзя...
Летний лагерь - отдых только с первого взгляда. Сами дети имеют на этот счет особое мнение, поэтому, когда Моррис Химмель узнает, что ему вместе с друзьями предстоит провести лето на таком «отдыхе», он решает действовать.
Сообща компания решается на веселую авантюру: они организуют свой собственный лагерь, райский уголок без родителей с морем развлечений. Им удается убедить доверчивых мам и пап в существовании мифического уголка детского отдыха и даже потратить их деньги на это. Однако впереди друзей ждет маленькая проблема, грозящая обернуться большими неприятностями: грядет родительский день, когда обман может легко раскрыться.
|26 августа 1994
|Германия
|26 августа 1994
|США