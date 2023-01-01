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Темный рыцарь: Возрождение легенды
Награды и номинации фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
The Dark Knight Rises
Темный рыцарь: Возрождение легенды
2012 / США / Великобритания
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7.9
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155
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Награды и номинации фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2013
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший фильм
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
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Лучшее появление без рубашки
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