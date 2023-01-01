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Темный рыцарь: Возрождение легенды Темный рыцарь: Возрождение легенды
Киноафиша Фильмы Темный рыцарь: Возрождение легенды Награды и номинации фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
The Dark Knight Rises Темный рыцарь: Возрождение легенды 2012 / США / Великобритания
7.9 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Награды и номинации фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший фильм
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Лучшее появление без рубашки
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