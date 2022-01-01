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Темный рыцарь: Возрождение легенды Темный рыцарь: Возрождение легенды
Киноафиша Фильмы Темный рыцарь: Возрождение легенды Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012: актеры и роли
The Dark Knight Rises Темный рыцарь: Возрождение легенды 2012 / США / Великобритания
7.9 Оцените
152 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан Кристофер Нолан Christopher Nolan
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Том Харди Том Харди Tom Hardy Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Дэниэл Санжата Дэниэл Санжата Daniel Sunjata Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Aidan Gillen
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