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Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012: актеры и роли
The Dark Knight Rises
Темный рыцарь: Возрождение легенды
2012 / США / Великобритания
Трейлер
7.9
Оцените
152
голоса
Рейтинг IMDb: 8.4
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Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Гэри Олдман
Gary Oldman
Морган Фриман
Morgan Freeman
Майкл Кейн
Michael Caine
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Том Харди
Tom Hardy
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Лиам Нисон
Liam Neeson
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Дэниэл Санжата
Daniel Sunjata
Эйдан Гиллен
Aidan Gillen
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