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Сделано в Дагенхэме Сделано в Дагенхэме
Киноафиша Фильмы Сделано в Дагенхэме Сделано в Дагенхэме, 2010: актеры и роли
Made in Dagenham Сделано в Дагенхэме 2010 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Сделано в Дагенхэме, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Найджел Коул Nigel Cole
В ролях
Розамунд Пайк Розамунд Пайк Rosamund Pike Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Дэниэл Мейс Дэниэл Мейс Daniel Mays Ричард Шифф Ричард Шифф Richard Schiff
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