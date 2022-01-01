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Ливан Ливан
Киноафиша Фильмы Ливан Ливан, 2009: актеры и роли
Lebanon Ливан 2009 / Германия / Франция / Израиль
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Ливан, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Самуэль Маоз Самуэль Маоз Samuel Maoz
В ролях
Раймонда Амсалем Ашраф Бархом Ashraf Barhom Ошри Коэн Oshri Cohen Йоав Донат Yoav Donat Майкл Мошонов Зохар Штраусс Итай Тиран Itay Tiran
Одна
Одна
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