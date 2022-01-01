Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русалка и дочь короля"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Аллегро
Аллегро, 2005: актеры и роли
Allegro
Аллегро
2005 / Дания
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Аллегро, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристоффер Боэ
Christoffer Boe
В ролях
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Хелена Кристенсен
Helena Christensen
Хеннинг Моритцен
Henning Moritzen
Николас Бро
Nicolas Bro
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы
2022, США, триллер
Бойся темноты
Рецензия
Написать отзыв
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Related video
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест