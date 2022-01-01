Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вышка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Это - Spinal Tap! Это - Spinal Tap!
Киноафиша Фильмы Это - Spinal Tap! Это - Spinal Tap!, 1984: актеры и роли
This Is Spinal Tap Это - Spinal Tap! 1984 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Это - Spinal Tap!, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Райнер Роб Райнер Rob Reiner
В ролях
Роб Райнер Роб Райнер Rob Reiner Майкл МакКин Майкл МакКин Michael McKean Тони Гендра Кристофер Гест Christopher Guest
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Убойный монтаж
Убойный монтаж
2022, Франция, комедия
Бойся темноты
Бойся темноты
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Related video
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам
Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей
Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века»
Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить
Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза
Сбежала в США, но не нашла счастья: чем занимается дочь Игоря Николаева
Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс?
Приложение киноафиши