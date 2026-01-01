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Мехмет Куртулус
Mehmet Kurtuluş
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Персоны
Мехмет Куртулус
Мехмет Куртулус
Mehmet Kurtuluş
Дата рождения
27 апреля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ушак, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Мехмета Куртулуса
Родился 27 апреля 1972 года. Ушак, Турция.
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Популярные фильмы
7.8
Солнце Ацтеков
(2000)
7.4
Быстро и без боли
(1998)
7.0
В ночь
(2020)
Фильмография Мехмета Куртулуса
5.4
Врата времени
драма
2024, Турция
5.5
Дева Мария: Мать Христа
Mary
боевик, триллер
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
6
Подводная лодка Yakamoz S-245
драма, фантастика, триллер
2022, Турция
4.9
Юный вождь Виннету
Der junge Häuptling Winnetou
приключения, семейный, вестерн
2022, Германия
Смотреть трейлер
6.4
ФБР: За границей
драма, криминал
2021, США
7
В ночь
драма, фантастика, триллер
2020, США
6.4
Хакан – защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, Турция
6.6
Великолепный век. Империя Кесем
драма, исторический
2015, Турция
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