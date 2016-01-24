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Щекотка Щекотка
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Щекотка, 2016

2016 / Новая Зеландия
7.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Веселый новозеландский гомосексуал-бонвиван Дэвид Фэрриер по работе снимает для телевидения сюжеты о разнообразных диковинных проявлениях реальности, и когда он набредает на YouTube на ролики о конкурсе по щекотке, не может пройти мимо. Однако в ответ на вежливый журналистский запрос об интервью организаторы конкурса присылают матерный гомофобный ответ с пафосом «не пиши сюда больше никогда, тварь». Фэрриер решает выяснить, в чем дело, — и отправляется с коллегой-оператором в Америку, где живут люди, снимающие странные ролики о процессе щекотания мускулистых полуголых мужчин. «Щекотка» начинается как абсурдная комедия, продолжается как образцовое расследование об эксплуатации бедных и невинных и заканчивается вскрытием очередных больных патологий американского капитализма; это тот редкий для документальных фильмов случай, когда слово «спойлер» имеет смысл. Очень смешно, довольно страшно, местами противно, но неизменно захватывающе — и к тому же без традиционной для жанра интонационной надутости: Ферриер совершенно не склонен к морализаторству; журналистика для него — это в первую очередь приключение.

7.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 декабря 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Фарриер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Щекотка 2 постера
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саундтрек фильма Щекотка
Кадры из фильма Все кадры
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