Щекотка, 2016

Веселый новозеландский гомосексуал-бонвиван Дэвид Фэрриер по работе снимает для телевидения сюжеты о разнообразных диковинных проявлениях реальности, и когда он набредает на YouTube на ролики о конкурсе по щекотке, не может пройти мимо. Однако в ответ на вежливый журналистский запрос об интервью организаторы конкурса присылают матерный гомофобный ответ с пафосом «не пиши сюда больше никогда, тварь». Фэрриер решает выяснить, в чем дело, — и отправляется с коллегой-оператором в Америку, где живут люди, снимающие странные ролики о процессе щекотания мускулистых полуголых мужчин. «Щекотка» начинается как абсурдная комедия, продолжается как образцовое расследование об эксплуатации бедных и невинных и заканчивается вскрытием очередных больных патологий американского капитализма; это тот редкий для документальных фильмов случай, когда слово «спойлер» имеет смысл. Очень смешно, довольно страшно, местами противно, но неизменно захватывающе — и к тому же без традиционной для жанра интонационной надутости: Ферриер совершенно не склонен к морализаторству; журналистика для него — это в первую очередь приключение.