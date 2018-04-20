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Кто украл Banksy Кто украл Banksy
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The Man Who Stole Banksy

Кто украл Banksy, 2018

2018 / Италия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину – и оставил там на стенах несколько своих работ. У кого-то эти граффити вызвали раздражение; кто-то воспринял их как настоящее искусство; а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

Фильм режиссера Марко Просерпио – это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным

 

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Марко Просерпио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кто украл Banksy 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Этот фильм сам похож на творения Бэнкси: никогда не знаешь, в каком кинотеатре он появится и сколько дней продержится в сетке показов. Но раз прокатчики обещают полноценный прокат осенью, значит, они уже знают, кому «продать» это произведение документального киноискусства. «Кто украл Banksy» - фильм-расследование или фильм-исследование, или всё одновременно. Но главное, что это на самом деле интересная картина. Которую надо рассматривать, конечно же, исключительно в…
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Кадры из фильма Все кадры
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