Кто украл Banksy, 2018

В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину – и оставил там на стенах несколько своих работ. У кого-то эти граффити вызвали раздражение; кто-то воспринял их как настоящее искусство; а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

Фильм режиссера Марко Просерпио – это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным