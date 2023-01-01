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Бэнкси Banksy
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Бэнкси

Banksy

Дата рождения
28 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Бристоль , Великобритания

Биография Бэнкси

Считается, что Бэнкси родился в Бристоле, и начал свой творческий путь с погружения в мир граффити в конце 1980-х годов. Разработав уникальный стиль, характеризующийся трафаретными техниками и сатирическими визуальными эффектами, он быстро получил признание за свои самобытные произведения уличного искусства, которые часто передавали мощные социальные и политические послания.

Работы Бэнкси часто затрагивают такие темы, как капитализм, война, потребительство и личная свобода, бросая вызов статус-кво и затрагивая актуальные проблемы, распространенные в современном обществе. Его работы можно было найти во многих городах по всему миру, они неожиданно появлялись на зданиях, стенах и даже в общественных местах. 

Расцвет андеграундного художника пришелся на начало 2000-х годов, когда он получил широкое признание и стал одной из главных фигур на сцене современного искусства. Несмотря на свою растущую известность, Бэнкси остается непоколебимым в сохранении своей анонимности, позволяя своему искусству говорить само за себя без видимого лица или голоса, которые могли бы затмить передаваемые сообщения.

На протяжении всей своей карьеры Бэнкси использовал различные средства, включая традиционную живопись, скульптуры и инсталляции, в дополнение к своим уличным работам по трафарету. Он выставлял работы в галереях и музеях, а также организовывал нетрадиционные мероприятия, такие как "Дисмаленд", временный "парк смущения" в Уэстон-сьюпер-Маре, Англия, который служил сатирическим взглядом на парки развлечений.

Популярные фильмы

Banksy. Расцвет нелегального искусства
Banksy. Расцвет нелегального искусства (2020)
7.071429

Фильмография Бэнкси

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Banksy. Расцвет нелегального искусства 7.1
Banksy. Расцвет нелегального искусства Banksy and the Rise of Outlaw Art
документальный 2020, Великобритания
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