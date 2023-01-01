Считается, что Бэнкси родился в Бристоле, и начал свой творческий путь с погружения в мир граффити в конце 1980-х годов. Разработав уникальный стиль, характеризующийся трафаретными техниками и сатирическими визуальными эффектами, он быстро получил признание за свои самобытные произведения уличного искусства, которые часто передавали мощные социальные и политические послания.

Работы Бэнкси часто затрагивают такие темы, как капитализм, война, потребительство и личная свобода, бросая вызов статус-кво и затрагивая актуальные проблемы, распространенные в современном обществе. Его работы можно было найти во многих городах по всему миру, они неожиданно появлялись на зданиях, стенах и даже в общественных местах.

Расцвет андеграундного художника пришелся на начало 2000-х годов, когда он получил широкое признание и стал одной из главных фигур на сцене современного искусства. Несмотря на свою растущую известность, Бэнкси остается непоколебимым в сохранении своей анонимности, позволяя своему искусству говорить само за себя без видимого лица или голоса, которые могли бы затмить передаваемые сообщения.

На протяжении всей своей карьеры Бэнкси использовал различные средства, включая традиционную живопись, скульптуры и инсталляции, в дополнение к своим уличным работам по трафарету. Он выставлял работы в галереях и музеях, а также организовывал нетрадиционные мероприятия, такие как "Дисмаленд", временный "парк смущения" в Уэстон-сьюпер-Маре, Англия, который служил сатирическим взглядом на парки развлечений.