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Exit Through the Gift Shop Выход через сувенирную лавку 2010 / США / Великобритания
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Выход через сувенирную лавку

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
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