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The Price of Everything

Всему есть цена, 2018

2018 / США
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15 голосов
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О фильме

Аукционист «Сотбис» чеканит шестизначные ставки, в первом ряду скучает Вуди Аллен, с молотка уходят работы Кунса и Баския — оскаровский номинант Натаниэль Кан приглашает в увлекательное путешествие по рынку современного искусства, где цена есть всему и цена эта, как правило, высока. Режиссер фильма Натаниэль Кан интересуется сугубо денежной стороной искусства — его стоимостью, однако делает это с позиции включенного наблюдателя. При этом на первый план в фильме выступают даже не работы Уорхола или Такаси Мураками, а важнейшие игроки современной арт-сцены: художники, коллекционеры-ветераны, историки искусств и работники музеев, открывающие для режиссера двери своих мастерских, запасников и коллекций. Среди них — Герхард Рихтер, сетующий, что его картины не должны стоить как дом, почтенный коллекционер Стефан Эдлис, передающий свою коллекцию Чикагскому музею, и художник-отшельник Ларри Пунс, делающий признание, что только цвет может противостоять судьбе. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2018 году.

7.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Натаниель Кан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всему есть цена 2 постера
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