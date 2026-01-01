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Фильмография
Шепард Фейри
Shepard Fairey
Киноафиша
Персоны
Шепард Фейри
Шепард Фейри
Shepard Fairey
Дата рождения
15 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер
Популярные фильмы
7.9
Марта Купер: История о граффити
(2019)
7.8
Выход через сувенирную лавку
(2010)
5.9
Расселл Брэнд: Второе пришествие
(2015)
Фильмография Шепард Фейри
5.4
Новые американцы: игра в революцию
The New Americans: Gaming a Revolution
документальный
2023, США
7.9
Марта Купер: История о граффити
Martha: A Picture Story
документальный
2019, США / Австралия
5.9
Расселл Брэнд: Второе пришествие
Brand: A Second Coming
документальный
2015, США
7.8
Выход через сувенирную лавку
Exit Through the Gift Shop
документальный
2010, США / Великобритания
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