Киноафиша Фильмы Дуэлянты Награды и номинации фильма Дуэлянты

Награды и номинации фильма Дуэлянты 1977

Каннский кинофестиваль 1977 Каннский кинофестиваль 1977
Лучшая первая работа
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
