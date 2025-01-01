Меню
Фильмы
Тэмпл Грандин
Награды и номинации фильма Тэмпл Грандин
Награды и номинации фильма Тэмпл Грандин 2010
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
