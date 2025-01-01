Меню
Киноафиша Фильмы Тэмпл Грандин Награды и номинации фильма Тэмпл Грандин

Награды и номинации фильма Тэмпл Грандин 2010

Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
