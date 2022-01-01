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Тэмпл Грандин
Кадры из фильма «Тэмпл Грандин»
Temple Grandin
Тэмпл Грандин
2010 / США
8.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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