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Тэмпл Грандин Тэмпл Грандин
Киноафиша Фильмы Тэмпл Грандин Кадры из фильма «Тэмпл Грандин»
Temple Grandin Тэмпл Грандин 2010 / США
8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Кадры из фильма «Тэмпл Грандин»

Вся информация о фильме
Тэмпл Грандин (2010) - фото 1 Тэмпл Грандин (2010) - фото 2 Тэмпл Грандин (2010) - фото 3
Тэмпл Грандин (2010) - фото 4 Тэмпл Грандин (2010) - фото 5
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