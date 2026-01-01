Оповещения от Киноафиши
Мик Джексон
Mick Jackson
Мик Джексон
Mick Jackson
Дата рождения
4 октября 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Грейс, Эссекс, Англия
Популярные фильмы
8.5
Тэмпл Грандин
(2010)
7.9
Нити
(1984)
7.4
Вердикт: Суд над МакМартинами
(1995)
Фильмография Мик Джексон
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Фантастика
Год
Все
2016
2010
2005
1997
1995
1992
1991
1984
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Режиссер
8
Продюсер
1
6.8
Отрицание
Denial
драма, биография, исторический
2016, США / Великобритания
Смотреть трейлер
8.5
Тэмпл Грандин
Temple Grandin
драма, биография
2010, США
6.7
4исла
драма, боевик, криминал
2005, США
5.6
Вулкан
Volcano
боевик, драма, фантастика
1997, США
7.4
Вердикт: Суд над МакМартинами
Indictment: The McMartin Trial
драма, триллер
1995, США
7.2
Телохранитель
The Bodyguard
триллер, мелодрама, драма, мюзикл
1992, США
Билеты
6.6
Лос-Анджелесская история
L.A. Story
фантастика, комедия, драма, мелодрама
1991, США
7.9
Нити
Threads
драма
1984, Великобритания / Австралия / США
Смотреть трейлер
