Мик Джексон Mick Jackson
Мик Джексон

Mick Jackson

Дата рождения
4 октября 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Грейс, Эссекс, Англия

Популярные фильмы

Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин (2010)
Нити 7.9
Нити (1984)
Вердикт: Суд над МакМартинами 7.4
Вердикт: Суд над МакМартинами (1995)

Фильмография Мик Джексон

Жанр
Год
Отрицание 6.8
Отрицание Denial
драма, биография, исторический 2016, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
драма, биография 2010, США
4исла 6.7
4исла
драма, боевик, криминал 2005, США
Вулкан 5.6
Вулкан Volcano
боевик, драма, фантастика 1997, США
Вердикт: Суд над МакМартинами 7.4
Вердикт: Суд над МакМартинами Indictment: The McMartin Trial
драма, триллер 1995, США
Телохранитель 7.2
Телохранитель The Bodyguard
триллер, мелодрама, драма, мюзикл 1992, США
Билеты
Лос-Анджелесская история 6.6
Лос-Анджелесская история L.A. Story
фантастика, комедия, драма, мелодрама 1991, США
Нити 7.9
Нити Threads
драма 1984, Великобритания / Австралия / США
Смотреть трейлер
