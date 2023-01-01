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Тэмпл Грандин Тэмпл Грандин
Киноафиша Фильмы Тэмпл Грандин Тэмпл Грандин, 2010: актеры и роли
Temple Grandin Тэмпл Грандин 2010 / США
8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Тэмпл Грандин, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мик Джексон Mick Jackson
В ролях
Клэр Дэйнс Клэр Дэйнс Claire Danes Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Джулия Ормонд Джулия Ормонд Julia Ormond Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Бэрри Табб Barry Tubb Мелисса Фарман Melissa Farman Черами Ли Черами Ли Cherami Leigh
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