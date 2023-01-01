Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тэмпл Грандин
Тэмпл Грандин, 2010: актеры и роли
Temple Grandin
Тэмпл Грандин
2010 / США
8.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Тэмпл Грандин, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мик Джексон
Mick Jackson
В ролях
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Бэрри Табб
Barry Tubb
Мелисса Фарман
Melissa Farman
Черами Ли
Cherami Leigh
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Написать отзыв
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Написать отзыв
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Рецензия
Написать отзыв
2022, Мексика, ужасы
Лиза
Написать отзыв
2022, Россия, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке