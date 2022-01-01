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Джон Керран
Джон Керран
John Curran
О персоне
Фильмография
Джон Керран
John Curran
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Дата рождения
11 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Ютика, Нью-Йорк, США
Биография Джона Керрана
Родился 11 сентября 1960 года. Ютика, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Керрана
Чаппакуиддик
триллер, драма, криминал, исторический, биография
2017, США / Швеция
5.0
Тропы
биография, приключения, драма
2013, Австралия
7.0
Стоун
драма, триллер
2010, США
6.0
Разрисованная вуаль
мелодрама, драма
2006, Китай / США
7.0
Мы здесь больше не живем
драма
2004, США / Канада
3.0
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