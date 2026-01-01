Оповещения от Киноафиши
«Убойные каникулы»
1
Марион Сталанс
Marion Stalens
Киноафиша
Персоны
Марион Сталанс
Марион Сталанс
Marion Stalens
Дата рождения
1 января 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Три цвета: красный
(1994)
Билеты
7.6
Любовники с нового моста
(1991)
6.7
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету
(2009)
Фильмография Марион Сталанс
Жанр
Все
Документальный
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2009
1994
1991
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
1
Актер
2
6.7
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету
Juliette Binoche dans les yeux / Juliette Binoche: Sketches for a Portrait
документальный
2009, Франция
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
драма, мелодрама, криминал
1994, Франция / Швейцария / Польша
Смотреть трейлер
Билеты
7.6
Любовники с нового моста
Les amants du Pont-Neuf
мелодрама, драма
1991, Франция
