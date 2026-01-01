Оповещения от Киноафиши
Марион Сталанс Marion Stalens
Марион Сталанс

Marion Stalens

Дата рождения
1 января 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный (1994)
Любовники с нового моста 7.6
Любовники с нового моста (1991)
6.7
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету (2009)

Фильмография Марион Сталанс

Жанр
Год
6.7
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету Juliette Binoche dans les yeux / Juliette Binoche: Sketches for a Portrait
документальный 2009, Франция
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
драма, мелодрама, криминал 1994, Франция / Швейцария / Польша
Смотреть трейлер
Билеты
Любовники с нового моста 7.6
Любовники с нового моста Les amants du Pont-Neuf
мелодрама, драма 1991, Франция
