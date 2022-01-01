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Любовь и другие лекарства Любовь и другие лекарства
Киноафиша Фильмы Любовь и другие лекарства Любовь и другие лекарства, 2010: актеры и роли
Love And Other Drugs Любовь и другие лекарства 2010 / США
7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Любовь и другие лекарства, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик Эдвард Цвик Edward Zwick
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Бренна Рот Бренна Рот Brenna Roth Гэбриел Махт Гэбриел Махт Gabriel Macht Джейми Александр Джейми Александр Jaimie Alexander Джордж Сигал Джордж Сигал George Segal
Вышка
Вышка
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