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Любовь и другие лекарства
Любовь и другие лекарства, 2010: актеры и роли
Love And Other Drugs
Любовь и другие лекарства
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Любовь и другие лекарства, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик
Edward Zwick
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Оливер Платт
Oliver Platt
Хэнк Азария
Hank Azaria
Джуди Грир
Judy Greer
Бренна Рот
Brenna Roth
Гэбриел Махт
Gabriel Macht
Джейми Александр
Jaimie Alexander
Джордж Сигал
George Segal
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