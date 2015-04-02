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Любовь и другие лекарства
Отзывы о фильме «Любовь и другие лекарства»
Love And Other Drugs
Любовь и другие лекарства
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Annet_S
2 апреля 2015, 12:51
сходила,трейлер лучше получился нежели фильм((после него груз......да посмеяться есть над чем,но мало....больше драма с элементами комедии.на один раз,но запастись терпением..
2 апреля 2015, 12:51
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Tengri
2 апреля 2015, 12:51
А я бы поставила фильму четкую 2!!!! Скучная порнуха... Нам с подругой было скучно не под конец, а все 2 часа.
2 апреля 2015, 12:51
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела.....С середины фильма возникало желание встать и уйти, т.к. было даже неинтересно, чем закончится....
Красивая Энн, много голой груди, показано немного страсти, но неубедительна симпатия главного героя,как-то он легко от всего отказывался....И очень похож на принца из Шрэка или из Рапунцеля, такая же мимика.....✊ Не могла выкинуть ассоциации на протяжении всего фильма....✊
Но радует окончание, хоть и банальное....✊
Кроче, мораль - надо любить и в радости и в болезни - это самая главная мысль фильма.
Из минусов: слишком затянуто, не хватает эмоций, событий.
Для домашнего просмотра хорош.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Elf_Lily
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень слабая, скучная, нудная картина. В кино точно его не обязательно смотреть, а вот дома, когда совсем делать нечего и другие фильм по мистическим причинам не возможно скачать, то да. Убить вечер самое то. И именно убить, вообще фильм больше подходит для фона. Он не тянет ни на мелодраму, так как не получается переживать за героев, ни на комедию, так как смешных моментов там мало, точне всего один...
Игра актеров средняя, единственное немного удивил "Принц Персии", хоть стала разнообразней мимика, может на курсы походил...
В целом от просмотра картины можно воздержаться ничего не потеряете. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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ТиМоШа
2 апреля 2015, 12:51
Я бы не советовал такой фильм смотреть в кино, дома не диване...Первая часть местами смешная,но лично по-моему эротики можно было и поменьше...а так фильм норм
2 апреля 2015, 12:51
0
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чеми
2 апреля 2015, 12:51
хорошая мелодрама,комедией назвать сложно.напоминает по сюжету сладкий ноябрь или ванильное небо).в некоторых моментак фильм затянут и скучноват.актерский состав подобран хорошо,задумка хоть и старая,но хорошая.7 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Классное кино! И какие же они красивые – не помню имен ни героев, ни актеров, но они играют главные роли. Кастинг-директорам, операторам, декораторам, гримерам и стилистам – всем большое спасибо за такую картинку. За музыку – еще одно отдельно спасибо. В общем, всем, кто соскучился по красивым любовным современным историям – смотрите «Любовь и другие лекарства» обязательно! Там любовь и слезу, конечно, но конец – счастливый. Так что спешите!
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Достаточно предсказуемый фильм, но в нем все же присутствует определенное обаяние. Довольно банальный сюжет: главный герой, красавчик и плейбой, не знающий отбоя и отказа от слабой половины, встречает девушку, совершенно не похожую на него, и влюбляется. Девушка оказывается очень серьезно больна, но тоже влюбляется, и решает уйти от своего возлюбленного, чтобы не причинить ему боль. Но он не отпускает ее и пр. Все проявляют себя в лучшем свете, и фильм заканчивается очень хорошо. Глупость, конечно, но смотреть почему-то чертовски приятно. Посмотрите «Любовь и другие лекарства» - может, скажете, почему?
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Сразу предупреждаю: в фильме очень много интимных сцен, поэтому осторожнее выбирайте спутницу))) А так – позитивное зрелище, для девушек больше. Много прикольных ситуаций, музыка подобрана хорошо, парень нормальный и девушка что надо. Не сильно впечатляет, но для разнообразия подойдет. «Любовь и другие лекарства» посмотреть можно, но в общем-то не обязательно. К девушкам не относится. Это их жанр – наверное, все рыдают от счастья))
2 апреля 2015, 12:51
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Красивая Энн, много голой груди, показано немного страсти, но неубедительна симпатия главного героя,как-то он легко от всего отказывался....И очень похож на принца из Шрэка или из Рапунцеля, такая же мимика.....✊ Не могла выкинуть ассоциации на протяжении всего фильма....✊
Но радует окончание, хоть и банальное....✊
Кроче, мораль - надо любить и в радости и в болезни - это самая главная мысль фильма.
Из минусов: слишком затянуто, не хватает эмоций, событий.
Для домашнего просмотра хорош.
7/10
Игра актеров средняя, единственное немного удивил "Принц Персии", хоть стала разнообразней мимика, может на курсы походил...
В целом от просмотра картины можно воздержаться ничего не потеряете. ✊
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