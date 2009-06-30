Актёра Отто Кульберга любят женщины и уважают мужчины. Вот только иногда он слишком много выпивает. Однажды он, совершенно пьяный, забывает про съёмки нового костюмированного фильма про 20-е годы. Кажется, на этот раз его дела совсем плохи. На роль Отто срочно подыскивают дублёра, молодого Арно, и все сцены снимают по 2 раза – продюсер Лео не хочет выбрасывать деньги на ветер.

Отто, который привык находиться в центре внимания и не привык держать язык за зубами, оказывается в сложной ситуации. Он должен бороться за роль в фильме, который ставит перед ним и личные проблемы: несколько лет у него что-то было с нынешней партнёршей по фильму Бетиной, которая сейчас замужем за режиссёром фильма. Но вскоре границы между фильмом и реальностью размываются… Ах да – наверное, все знают, что виски с водкой лучше не мешать?