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Постер фильма Виски с водкой
6.3
Виски с водкой - Трейлер
Киноафиша Фильмы Виски с водкой
6.3

Виски с водкой

, 2009
Whisky mit Wodka
Германия / мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Виски с водкой
6.3
Виски с водкой - Трейлер
Виски с водкой  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Приз за лучшую режиссуру, Карловы Вары 2009

Актёра Отто Кульберга любят женщины и уважают мужчины. Вот только иногда он слишком много выпивает. Однажды он, совершенно пьяный, забывает про съёмки нового костюмированного фильма про 20-е годы. Кажется, на этот раз его дела совсем плохи. На роль Отто срочно подыскивают дублёра, молодого Арно, и все сцены снимают по 2 раза – продюсер Лео не хочет выбрасывать деньги на ветер.

Отто, который привык находиться в центре внимания и не привык держать язык за зубами, оказывается в сложной ситуации. Он должен бороться за роль в фильме, который ставит перед ним и личные проблемы: несколько лет у него что-то было с нынешней партнёршей по фильму Бетиной, которая сейчас замужем за режиссёром фильма. Но вскоре границы между фильмом и реальностью размываются… Ах да – наверное, все знают, что виски с водкой лучше не мешать?

В ролях

Хенри Хюбхен
Хенри Хюбхен
Otto Kullberg
Маркус Херинг
Arno Runge
Валери Чепланова
Heike Marten
Петер Курт
Петер Курт
Produktionsleiter Herbert
Карина Плачетка
Melanie
Томас Путенсен
Holger
Маттиас Вальтер
Alex
Сильвестр Грот
Сильвестр Грот
Martin Telleck
Коринна Харфух
Bettina Moll
Kai Börner
Tillmann Korn
Режиссер Андреас Дрезен
Сценарист Вольфганг Кольхазе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 30 июня 2009
Дата выхода
3 сентября 2009 Германия
Сборы в мире $1 527 692
Производство ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), Medienboard Berlin-Brandenburg
Другие названия
Whisky mit Wodka, Whiskey with Vodka, Whisky & Vodka, Whisky avec vodka, Whisky com Wodka, Whisky con Vodka, Whisky cu votcă, Whisky és vodka, Whisky z wódką, Ουΐσκι με βότκα

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Виски с водкой - Трейлер
Виски с водкой Трейлер
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Отзывы о фильме

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