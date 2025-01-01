Меню
Награды и номинации фильма Иди и смотри 1985

Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
Best Restored Film
Победитель
ММКФ 1985 ММКФ 1985
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой приз
Победитель
