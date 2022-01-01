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Иди и смотри Иди и смотри
Киноафиша Фильмы Иди и смотри Иди и смотри, 1985: актеры и роли
Иди и смотри 1985 / СССР
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Иди и смотри, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элем Климов
В ролях
Алексей Кравченко Алексей Кравченко Ольга Миронова Ольга Миронова Olga Mironova Любомирас Лауцявичюс Любомирас Лауцявичюс Liubomiras Laucevicius Владас Багдонас Vladas Bagdonas Юрис Лумисте Виктор Лоренц Казимир Рабецкий Kazimir Rabetsky Евгений Тиличеев Александр Берда
Вышка
Вышка
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