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Мари Дюбуа
Мари Дюбуа
Marie Dubois
О персоне
Фильмография
Мари Дюбуа
Marie Dubois
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Дата рождения
12 января 1937
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
15 октября 2014
Карьера
Актриса
Биография Мари Дюбуа
Родилась 12 января 1937 года. Париж, Франция.
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Фильмография Мари Дюбуа
Официант
комедия, мелодрама
1983, Франция
6.0
Мой американский дядюшка
мелодрама, драма, комедия
1980, Франция
7.0
Угроза
триллер, криминал, боевик
1977, Канада / Франция
6.0
Бросок в Монте-Карло
мелодрама, комедия
1969, Франция / Великобритания / Италия
6.0
Ох уж этот дед
драма, комедия
1967, Франция
4.0
Праздники любви
комедия, военный, исторический
1965, Франция / Румыния
6.0
Женщина есть женщина
комедия
1961, Италия / Франция
7.0
Стреляйте в пианиста
мелодрама, драма, триллер
1960, Франция
8.0
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