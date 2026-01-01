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О персоне
Юрий Егоров
Yuri Yegorov
Киноафиша
Персоны
Юрий Егоров
Юрий Егоров
Yuri Yegorov
Дата рождения
25 мая 1920
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
27 февраля 1982
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.6
Добровольцы
(1958)
7.4
Однажды двадцать лет спустя
(1980)
7.4
Простая история
(1960)
Фильмография Юрий Егоров
7.3
Отцы и деды
Ottsy i dedy
комедия, мелодрама
1982, СССР
7.4
Однажды двадцать лет спустя
Odnazhdy dvadtsat let spustya
мелодрама, комедия
1980, СССР
6.6
Ветер странствий
Veter stranstviy
приключения, драма
1978, СССР
6.8
Там, за горизонтом
Tam, za gorizontom
драма
1976, СССР
6.2
За облаками – небо
Za oblakami - nebo
драма
1973, СССР
6
Человек с другой стороны
Chelovek s drugoy storony
приключения, исторический
1972, Швеция
6.2
Не самый удачный день
Ne samyy udachnyy den
комедия, мелодрама
1966, СССР
6.9
Если ты прав...
Esli ty prav...
мелодрама
1963, СССР
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