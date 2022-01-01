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Простая история Простая история
Киноафиша Фильмы Простая история Простая история, 1960: актеры и роли
Простая история 1960 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Простая история, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Егоров
В ролях
Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Даниил Ильченко Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Ирина Мурзаева Валентина Владимирова Валентина Владимирова Алексей Миронов Алексей Миронов
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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