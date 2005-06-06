Большая перемена, 1972

Нестор Петрович Северов — фанатичный историк, мечтающий построить ученую карьеру в университете. Провал на экзамене в аспирантуру наносит по его самолюбию сокрушительный удар. Разочарованный жизнью, Нестор расстается со своей девушкой и идет работать учителем истории в вечернюю школу.
Оказавшись на новом месте, Нестор понимает, что взрослые ученики, многие из которых старше его самого, мало чем отличаются от обычных школьников: у них такие же трудности с дисциплиной, они точно так же прогуливают уроки и курят на переменах. К этим “классическим” школьным проблемам добавляются другие, заботы взрослых людей, ведь многие из учеников имеют семьи и по многу часов работают на производствах. В Нестора влюбляется его ученица Леднева, отец которой учится с ней в одном классе. Другой ученик, Ганжа, тщательно скрывает, что женат на учительнице русского языка и литературы.
Сначала между интеллигентом Северовым и его учениками, представляющими рабочий класс, возникнет множество противоречий, однако со временем педагог и 9-ый “А” класс проникнутся друг к другу настоящим уважением.
Молодой подающий надежды аспирант-историк, провалив экзамены и поссорившись со своей невестой, бросает науку и идет работать в вечернюю школу. Его ученики - взрослые люди, отягощенные проблемами, семейными отношениями, недоразумениями и... школьными уроками. Нестор Петрович начинает жить заботами своих учеников, что приводит к большим переменам в судьбах всех героев...