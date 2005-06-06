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Большая перемена Большая перемена
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Большая перемена, 1972

1972 / СССР
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Нестор Петрович Северов — фанатичный историк, мечтающий построить ученую карьеру в университете. Провал на экзамене в аспирантуру наносит по его самолюбию сокрушительный удар. Разочарованный жизнью, Нестор расстается со своей девушкой и идет работать учителем истории в вечернюю школу.

Оказавшись на новом месте, Нестор понимает, что взрослые ученики, многие из которых старше его самого, мало чем отличаются от обычных школьников: у них такие же трудности с дисциплиной, они точно так же прогуливают уроки и курят на переменах. К этим “классическим” школьным проблемам добавляются другие, заботы взрослых людей, ведь многие из учеников имеют семьи и по многу часов работают на производствах. В Нестора влюбляется его ученица Леднева, отец которой учится с ней в одном классе. Другой ученик, Ганжа, тщательно скрывает, что женат на учительнице русского языка и литературы.

Сначала между интеллигентом Северовым и его учениками, представляющими рабочий класс, возникнет множество противоречий, однако со временем педагог и 9-ый “А” класс проникнутся друг к другу настоящим уважением.

  • Фильм снят по мотивам повести Георгия Садовникова “Иду к людям”. Для лучшей узнаваемости и увеличения продаж книга стала издаваться под названием фильма — “Большая перемена”.
  • На роль Нестора Петровича пробовались Андрей Мягков, Константин Райкин и Евгений Карельских.
  • В фильме показана проводившаяся в 70-е годы в СССР кампания по повышению уровня образования рабочего класса, частью которой фильм, по сути, и является.
  • Михаил Кононов с самого начала съемок относился к своей роли прохладно, часто ссорился с партнерами и считал фильм проходным, с “несуразным текстом и фантасмагорическими ситуациями”.
  • Виктор Павлов был утвержден на роль Петрыкина, но отказался от съемок. Ему на замену был приглашен Ролан Быков.
  • Съемки проходили в Ярославле, на Ярославском нефтеперерабатывающем и шинном заводах.
  • Александр Збруев наотрез отказался носить рабочую робу. Режиссеру пришлось согласиться с тем, что его персонаж будет модником, разгуливающим по стройке в дорогой замшевой куртке.
  • В книге персонаж Леднев был женщиной, Нелли Ледневой, которая училась в школе вместе со своей матерью, но в разных классах. Ганжа в книге появлялся всего один раз, в сцене изгнания из туалета. Персонажей Тимохина и Люськи в книге не было вообще, как и сюжетной линии с любовным треугольником между Нестором, Полиной и Федоскиным.
  • Изначально фильм должен был называться “Приключения школьного учителя”, но когда об этом названии из газетной статьи узнали реальные школьные учителя, они завалили редакцию гневными письмами с требованием сменить несерьезное заглавие. Дошло до Министерство образования, которое обратилось к создателям и попросило изменить название. Среди членов съемочной группы был объявлен конкурс на новое название для фильма, главным призом в котором стала бутылка коньяка. Победу одержал оператор картины Анатолий Мукасей, предложивший всем знакомое выражение “Большая перемена”.
  • Во время футбольного матча можно заметить киноляп: правила нарушает игрок в красной форме, штрафной удар выполняет также игрок в красной форме.
  • По случайному совпадению, большинство актрис оказалось блондинками. Чтобы разнообразить эту цветовую гамму, Наталью Гвоздикову попросили сниматься в парике брюнетки.
  • На самом деле в вечерних школах не было уроков физкультуры.
  • Изначально планировалось снять двухсерийный фильм, но отснятый материал так понравился руководству студии “Телефильм”, что они выделили бюджет еще на два эпизода.

Молодой подающий надежды аспирант-историк, провалив экзамены и поссорившись со своей невестой, бросает науку и идет работать в вечернюю школу. Его ученики - взрослые люди, отягощенные проблемами, семейными отношениями, недоразумениями и... школьными уроками. Нестор Петрович начинает жить заботами своих учеников, что приводит к большим переменам в судьбах всех героев...

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 4 часа 18 минут
Год выпуска 1972
Премьера в России 6 июня 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Возраст 0+
Режиссер
Алексей Коренев
В ролях
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова
Александр Збруев
Александр Збруев
Светлана Богунова
Ролан Быков
Ролан Быков
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Большая перемена
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