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Держись за облака
Киноафиша Фильмы Держись за облака Держись за облака, 1971: актеры и роли
Держись за облака 1971 / СССР / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Держись за облака, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Григорьев Петер Шаш
В ролях
Светлана Светличная Светлана Светличная Иштван Бутор Михаил Кононов Михаил Кононов Андрей Миронов Андрей Миронов Andrei Mironov Галина Польских Галина Польских Алексей Кожевников Aleksey Kozhevnikov Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Алла Балтер Анатолий Королькевич Anatoly Korolkevich Артур Нищенкин Павел Шпрингфельд Pavel Shpringfeld Иван Дарваш Iván Darvas Гунар Цилинский Gunārs Cilinskis
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
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Время расплаты
2023, США, триллер
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Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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