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Держись за облака
Держись за облака, 1971: актеры и роли
Держись за облака
1971 / СССР / Венгрия
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Держись за облака, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Григорьев
Петер Шаш
В ролях
Светлана Светличная
Иштван Бутор
Михаил Кононов
Андрей Миронов
Andrei Mironov
Галина Польских
Алексей Кожевников
Aleksey Kozhevnikov
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
Алла Балтер
Анатолий Королькевич
Anatoly Korolkevich
Артур Нищенкин
Павел Шпрингфельд
Pavel Shpringfeld
Иван Дарваш
Iván Darvas
Гунар Цилинский
Gunārs Cilinskis
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Переводчик
Рецензия
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