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Настя
Настя, 1993: актеры и роли
Настя
1993 / Россия
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Настя, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Данелия
В ролях
Полина Кутепова
Валерий Николаев
Евгений Леонов
Александр Абдулов
Галина Петрова
Нина Тер-Осипян
Ксения Пинто-Гомес
Норберт Кухинке
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