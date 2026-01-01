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Ксения Пинто-Гомес Kseniya Pinto-Gomes
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Ксения Пинто-Гомес

Kseniya Pinto-Gomes

Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Настя 6.9
Настя (1993)

Фильмография Ксения Пинто-Гомес

Настя 6.9
Настя Nastya
мистика, комедия 1993, Россия
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