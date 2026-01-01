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Ксения Пинто-Гомес
Kseniya Pinto-Gomes
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Ксения Пинто-Гомес
Ксения Пинто-Гомес
Kseniya Pinto-Gomes
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Настя
(1993)
Фильмография Ксения Пинто-Гомес
6.9
Настя
Nastya
мистика, комедия
1993, Россия
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