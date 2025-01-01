Действие картины разворачивается после окончания Гражданской войны. Роман Григорьевич Глодов приезжает на службу в небольшой городок. Он уже шестой по счету начальник милиции – пятеро предыдущих были убиты. Известно, что это дело рук Вахрамеева и его банды, однако поймать его не так просто, ведь преступники держат в страхе весь городок. С помощью единомышленников Глодов готовит рискованную операцию по поимке преступников. Но смогут ли уцелеть герои в неравной схватке с матерыми бандитами?
После окончания гражданской войны в небольшой южный городок прибывает новый начальник милиции. Его пятеро предшественников, как впрочем и все активисты, были зверски убиты людьми самого авторитетного местного бандита Вахрамеева. Так что такая же участь ждёт героя и его верных помощников…
|11 апреля 1982
|Россия
|12+
|12 апреля 1982
|СССР