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Киноафиша Фильмы Шестой

Шестой

Shestoy 18+
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О фильме

Действие картины разворачивается после окончания Гражданской войны. Роман Григорьевич Глодов приезжает на службу в небольшой городок. Он уже шестой по счету начальник милиции – пятеро предыдущих были убиты. Известно, что это дело рук Вахрамеева и его банды, однако поймать его не так просто, ведь преступники держат в страхе весь городок. С помощью единомышленников Глодов готовит рискованную операцию по поимке преступников. Но смогут ли уцелеть герои в неравной схватке с матерыми бандитами?

  • Режиссером картины стал Самвел Гаспаров. В его творческом багаже более десятка остросюжетных фильмов, наиболее известные из них – «Ненависть» (1977), «Без особого риска» (1983), «Стервятники на дорогах» (1990). 
  • Сюжет «Шестого» отсылает к культовому фильму Акиры Куросавы «Семь самураев», породившему огромное количество подражаний и ремейков. 
  • Сергей Никоненко (Глодов) и Михаил Пуговкин (Мироныч) ранее снимались вместе в фильме Владимира Довганя «Сердце не прощает» (1961). 
  • Основные съемки проходили в Гурзуфе и Ялте. В отделении милиции, которое появилось в кадре, в настоящее время располагается «Сбербанк». 
  • Музыку к фильму написал Алексей Зубов. Исполнил ее Государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением дирижера Сергея Скрипки.

После окончания гражданской войны в небольшой южный городок прибывает новый начальник милиции. Его пятеро предшественников, как впрочем и все активисты, были зверски убиты людьми самого авторитетного местного бандита Вахрамеева. Так что такая же участь ждёт героя и его верных помощников…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 18 декабря 1981
Дата выхода
11 апреля 1982 Россия 12+
12 апреля 1982 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Shestoy, Шестой, A hatodik halálraítélt, Der Sechste, Kuudes, Szósty, The Sixth, The Sixth One
Режиссер
Самвел Гаспаров
Самвел Гаспаров
В ролях
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
Евгений Бакалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Шестой

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