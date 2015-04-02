Наша рецензия

Мне уже не единожды доводилось писать о том, как новейшее шизофреническое барокко, достигшее кинокульминации в «Матрице» (каким бы киберпанком до мозга костей ни было подобного рода кино, оно все равно остается барочным по своей фактуре и архитектонике – множественным фейерверком ветвящихся фантазий), сменяется строгим минимализмом паранойи: самое существенное совершается в лаконичном, скупом на детали и безысходном (безысходном во всех смыслах) замкнутом пространстве. И если…