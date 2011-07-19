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Ёсио Харада
Ёсио Харада
Yoshio Harada
О персоне
Фильмография
Ёсио Харада
Yoshio Harada
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Дата рождения
29 февраля 1940
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
19 июля 2011
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ёсио Харады
Родился 29 февраля 1940 года. Токио, Япония.
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Фильмография Ёсио Харады
Пешком-пешком
драма
2008, Япония
7.0
Кошмарный детектив
мистика, триллер
2006, Япония
3.0
Прощай, ковчег
детектив, фэнтези, мелодрама
1984, Япония
7.0
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