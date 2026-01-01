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Ю You
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Ю

You

Дата рождения
29 августа 1964 День рождения через 1 дн. (29 августа)
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Полночная закусочная 8.3
Полночная закусочная (2009)
Стеклянное сердце 8.0
Стеклянное сердце (2025)
Ха-Чан, тряси попкой! 7.9
Ха-Чан, тряси попкой! (2026)

Фильмография Ю

Ха-Чан, тряси попкой! 7.9
Ха-Чан, тряси попкой! Ha-Chan, Shake Your Booty!
комедия, драма, фантастика 2026, США
Рецензия
Стеклянное сердце 8
Стеклянное сердце
драма, музыка, дорама 2025, Япония
Мама, это ты?! 7.1
Мама, это ты?! Konnichiha, kâsan
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С сегодняшнего дня мир — твой 6.4
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Монстры на острове 6
Монстры на острове Friends: Mononokeshima no Naki
анимация 2011, Япония / Канада
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Полночная закусочная 8.3
Полночная закусочная
драма, дорама 2009, Япония
Пешком-пешком 7.9
Пешком-пешком Aruitemo aruitemo / Still Walking
драма 2008, Япония
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Никто не узнает 6.8
Никто не узнает Dare mo shiranai
драма 2004, Япония
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