Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Ю
You
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Персоны
Ю
Ю
You
Дата рождения
29 августа 1964
День рождения через 1 дн. (29 августа)
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.3
Полночная закусочная
(2009)
8.0
Стеклянное сердце
(2025)
7.9
Ха-Чан, тряси попкой!
(2026)
Фильмография Ю
7.9
Ха-Чан, тряси попкой!
Ha-Chan, Shake Your Booty!
комедия, драма, фантастика
2026, США
Рецензия
8
Стеклянное сердце
драма, музыка, дорама
2025, Япония
7.1
Мама, это ты?!
Konnichiha, kâsan
комедия, драма
2023, Япония
6.4
С сегодняшнего дня мир — твой
Sekai wa kyô kara kimi no mono
драма, мелодрама
2017, Япония
6
Монстры на острове
Friends: Mononokeshima no Naki
анимация
2011, Япония / Канада
Смотреть трейлер
8.3
Полночная закусочная
драма, дорама
2009, Япония
7.9
Пешком-пешком
Aruitemo aruitemo / Still Walking
драма
2008, Япония
Смотреть трейлер
6.8
Никто не узнает
Dare mo shiranai
драма
2004, Япония
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