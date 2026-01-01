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Юи Натсукава
Yui Natsukawa
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Персоны
Юи Натсукава
Юи Натсукава
Yui Natsukawa
Дата рождения
1 июня 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Яцусиро, Япония
Рост
163 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Пешком-пешком
(2008)
7.8
Убежденный холостяк
(2006)
7.5
Затоiчи
(2003)
Фильмография Юи Натсукава
6.8
Молчаливый сервис
The Silent Service
боевик, драма, триллер
2023, Япония
7.2
Кораблекрушение 1890
Kainan 1890
исторический
2015, Япония / Турция
7.9
Пешком-пешком
Aruitemo aruitemo / Still Walking
драма
2008, Япония
Смотреть трейлер
7.8
Убежденный холостяк
драма, комедия, дорама
2006, Япония
6.9
Сказания Земноморья
Tales of Earthsea / Gedo senki
анимация, сказка, приключения, аниме
2006, Япония
Смотреть трейлер
7.5
Затоiчи
Zatoichi
боевик
2003, Япония
Рецензия
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