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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Киноафиша Фильмы Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989: актеры и роли
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви 1989 / СССР
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Соловьев Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич Татьяна Друбич Александр Абдулов Александр Абдулов Михаил Розанов Александр Збруев Александр Збруев Людмила Савельева Людмила Савельева Илья Иванов Александр Баширов Александр Баширов Михаил Данилов Ассан Койат Георгий Саакян Юрий Шумило Виктор Бешляга Валерий Бурташов Светлана Дзасухова Анна Соловьева
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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