Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989: актеры и роли
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
1989 / СССР
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Билеты от 400 ₽
Смотреть за 1 рубль
Билеты от 400 ₽
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич
Александр Абдулов
Михаил Розанов
Александр Збруев
Людмила Савельева
Илья Иванов
Александр Баширов
Михаил Данилов
Ассан Койат
Георгий Саакян
Юрий Шумило
Виктор Бешляга
Валерий Бурташов
Светлана Дзасухова
Анна Соловьева
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну
Внебрачная дочь: правда о семейном положении Боярского повергает в шок
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»